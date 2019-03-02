Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге сегодня, 2 марта, в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости.
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.
Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером.