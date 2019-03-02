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Общество

8 марта женщины смогут бесплатно посетить выставки заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах

В акции российских музеев в честь Международного женского дня примет участие Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, 8 марта представительницы прекрасной половины человечества смогут бесплатно посетить выставки в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Одна из них — богатая экспозиция «Что за прелесть эти сказки…», представляющая зрителю без малого 130 экспонатов и подготовленная по материалам всех, за исключением разве что оружейной, фондовых коллекций.

Здесь же, в НКЦ, можно познакомиться с выставкой «Из истории создания драмы «Борис Годунов» (иконы и другая живопись от Смутного времени; графика; старопечатные и рукописные, от начала XVII века, церковные книги; церковная утварь). А ещё оценить глубину и выразительность работ известных отечественных живописцев — отца и сына Фоминых (из фондов Пушкинского и Псковского музеев-заповедников) или даже ощутить «Бег времени», посетив очередную, уже четвёртую экспозицию из этого большого выставочного проекта.

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