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Общество

Акция «Цифровое телевидение в каждый дом» состоялась в Гдове

В гдовском Центре досуга и культуры (лица Ленина, д. 1) состоялась акция «Цифровое телевидение в каждый дом». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, информационную кампанию о переходе Псковской области с аналогового на цифровое телевизионное вещание проводит ГТРК «Псков» при поддержке администрации Псковской области и Псковского областного радио-телевизионного передающего центра (ОРТПЦ).

В ходе акции жители Гдова смогли узнать как проверить соответствие параметров своего телевизора цифровому стандарту, какое оборудование необходимо приобрести дополнительно и как его подключить и настроить. Начальник Управления цифрового развития и связи администрации области Денис Матвеев и специалисты ОРТПЦ ответили на вопросы из зала.

Кроме того, на сцене ЦДК прошла презентация возможностей цифрового телевидения. Зрители увидели документальный фильм ГТРК «Псков» «Бои местного значения. Чудской форпост», выступление ансамбля русской музыки «Псков». Также состоялся розыгрыш 5 приставок для цифрового ТВ: по две предоставлены администрацией области и ОРТПЦ, еще одна — администрацией Гдовского района.

Ранее подобные мероприятия прошли в Доме культуры им. Воровского в Новосокольниках и в кинозале Порховского краеведческого музея.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня.

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