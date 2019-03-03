Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией

14:00, 03 марта 2019, ПАИ

В рамках соглашения между Псковской епархией и Псковским государственным университетом планируются новые формы сотрудничества вуза и Сретенской духовной семинарии, заявил советник ректора ПсковГУ Юрий Демьяненко после прошедшего 1 марта в актовом зале ПсковГУ концерта хора семинарии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

1 марта мероприятие открыла студенческая хоровая капелла ПсковГУ песней «Над Покровской кружат облака» на музыку псковского музыканта Николая Мишукова и слова поэтессы Татьяны Рыжовой. Гостей мероприятия от имени митрополита Псковского и Порховского Тихона приветствовал секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев. «Сегодняшняя встреча – дар владыки Тихона студентам Псковского государственного университета» — сказал он.

«Я потрясён глубиной, которая звучит в каждой исполненной хором песне, — поделился впечатлениями с собравшимися советник ректора ПсковГУ Юрий Демьяненко. – Сегодня ваш первый визит в наш университет, и я надеюсь, что это тоже начало традиции».

Затем состоялся концерт, в ходе которого хор Сретенской духовной семинарии под управлением диакона Александра Амерханова исполнил около 20 композиций, среди которых были духовные песнопения, народные песни и романсы.