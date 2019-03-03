Противопожарный рейд прошел в пяти деревнях Великолукского района

16:40, 03 марта 2019, ПАИ

2 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно с участковым социальным работником и работником органов опеки провели профилактическое мероприятие в деревнях Иваново, Овсище, Тулубьево, Русаново и Крутовраг Переслегинской волости в Великолукском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, противопожарный рейд прошел с целью обследования мест проживания многодетных семей, неблагополучных и одиноких престарелых граждан и доведения до них основных требований пожарной безопасности в быту.

В ходе мероприятия они распространили листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту». Граждан, в том числе членов многодетных и неблагополучных семей, проинструктировали под роспись. Отмечается, что выявленные при обследовании индивидуальных жилых домов нарушения требований пожарной безопасности были незамедлительно устранены.

Домовладельцам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, выдали памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок.

Граждан ознакомили с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Специалисты напомнили жителям телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.