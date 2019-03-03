Более 7 тысяч школьников и студентов Псковской области приняли участие в открытых уроках по ОБЖ

10:49, 03 марта 2019, ПАИ

Более 7 тысяч школьников и студентов Псковской области приняли участие в открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, мероприятия прошли в образовательных учреждениях в рамках Года предупреждения чрезвычайных ситуаций в МЧС России и в связи с Всемирным днем гражданской обороны.

Цель таких занятий – сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, научить распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать взаимопомощь, а также укреплять духовное, физическое и психическое здоровье учащихся, на основе чего и должна складываться безопасная жизнедеятельность.

Сотрудники МЧС рассказали школьникам об истории возникновения сил гражданской обороны, о роли и задачах сил ГО в современном мире, о ее месте в системе МЧС. Учащиеся узнали, что гражданская оборона – это общенациональная система, призванная осуществлять мероприятия по защите жизни людей, их имущества и окружающей среды, она является надежным звеном в осуществлении стратегии государства по предупреждению рисков и угроз в мирное и военное время.

Занятия сопровождались компьютерными презентациями по данной тематике, демонстрациями фильмов по гражданской обороне, а также практическими занятиями со средствами индивидуальной защиты.