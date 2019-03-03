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Общество

Международный день детского телевидения и радиовещания отмечается 3 марта

Сегодня, 3 марта, отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания. Как пишет портал calend.ru, в первое воскресенье марта все ведущие теле- и радиокомпании мира предоставляют эфир детям и детским передачам — все они «настраиваются на детскую волну», транслируя качественные программы для детей и о детях.

Главная цель праздника — поощрять СМИ по всему миру уделять больше внимания вопросам, связанным с детьми. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают все работники, занятые производством детских телевизионных программ и радиопередач. 

С тех пор, как Международный день детского телевидения и радиовещания был учрежден, тысячи теле- и радиоведущих в более ста странах принимают участие в программе мероприятий Дня, отмечая его так, чтобы День остался в памяти своей уникальностью и праздничностью.

К тому же еще в 1994 году ЮНИСЕФ и Международная академия телевизионных искусств и наук учредили специальную награду, которая вручалась телекомпании, чья программа в этот день наиболее полно воплощала его миссию. В 2008 ЮНИСЕФ учредил собственную награду, вручаемую и теле- и радиокомпаниям. 

Первым молодежным радиоканалом в Советском Союзе стала радиостанция «Юность», первые позывные которой прозвучали в эфире 16 октября 1962 года, а через два года вышла в эфир знаменитая телепередача «Спокойной ночи, малыши!».

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