Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта

12:21, 03 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 3 марта, отмечается всемирный день дикой природы. Как пишет портал calend.ru, 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы (World Wildlife Day), чтобы повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Отмечается, что данное событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение.

В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения». Днём рождения документа стало 3 марта 1973 года.

Рождению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников Конференции Сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Данное собрание проводится между представителями стран, подписавших Конвенцию от 3 марта 1973 года. Именно на этой Конференции было предложено объявить 3 марта Всемирным Днём дикой природы. С этим предложением участники Конференции и обратились в Организацию Объединённых Наций, представив туда и результаты самой Конференции.

Участие в Конвенции 1973 года не являлось обязательным, но страны, которые её подписали, обязаны выполнять условия, прописанные в данном документе. Сегодня участниками Конвенции являются 180 государств. СССР примкнул к участникам СИТЕС в 1976 году, а Россия, будучи правопреемницей Советского Союза – в 1992 году.

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. Кроме того, этот День напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия. А мероприятия, проводимые в рамках Дня, каждый год посвящены определенной экологической теме.