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Общество

Жилой дом горел утром в деревне Пуричино Палкинского района

Сегодня, 3 марта, в 6:01 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Пуричино Новоуситовской волости Палкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области. 

Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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