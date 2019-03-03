Жилой дом горел утром в деревне Пуричино Палкинского района

11:09, 03 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 3 марта, в 6:01 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Пуричино Новоуситовской волости Палкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.