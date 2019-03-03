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Общество

До +4 и осадки ожидаются 4 марта в Псковской области

4 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от -2 до -7, днём – от -1 до +4.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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