Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов напоминает полиция псковичам

13:40, 03 марта 2019, ПАИ

УМВД России по Псковской области напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в области и соседних регионах нередко отмечаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям.

Отмечается, что подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

В связи с этим полиция рекомендует придерживаться ряда следующих правил:

- если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю;

- если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию;

- если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом его администрацию, либо дежурного.

- во всех перечисленных случаях ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку; постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь; в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию; предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию; дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

В ведомстве отметили, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки.

«Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами!» – добавили в пресс-службе.