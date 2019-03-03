Роструд оштрафовал Великолукский аккумуляторный завод за невыплату расчета при увольнении
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Великолукский аккумуляторный завод», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе проверки по заявлению работника было установлено, что работодатель не выплатил расчет при увольнении и не начислил компенсацию за задержку денежных средств. Выявленное нарушение стало основанием для наложения штрафа.