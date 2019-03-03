Литературно-музыкальный вечер пройдет в Тригорском 8 марта

14:28, 03 марта 2019, ПАИ

8 марта в 16:00 лучшие образцы поэтической и музыкальной любовной лирики от XIV до ХХ века — от Петрарки до Северянина и от Скарлатти до Кальмана — прозвучат в программе «Чистейшей прелести чистейший образец» в пушкинском Тригорском. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева, литературно-музыкальный вечер подготовлен к Международному женскому дню.

Всех, кто хотел бы прийти или приехать на концерт, в музее просят по возможности сообщить об этом своём желании заранее. Такая просьба вызвана тем, что Зелёная зала, где проходят традиционные «Вечера в русской усадьбе», может единовременно принять не более сорока человек, пояснила Лидия Токарева. Телефоны для связи с музеем по этому вопросу: 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-26-09 или 8 (81146) 2-18-15. Мероприятие 6+.