0
18:00
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
17:46
Победители акции «Губернаторский дневник» по решению Михаила Ведерникова поедут в оздоровительные лагеря
16:59
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
16:08
Законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря внесли в Госдуму
14:00
Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией
12:58
Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
12:21
Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта
Еще новости
Общество

Правила пожарной безопасности напомнили жителями деревни Логовино в Порховском районе

Сегодня, 3 марта, с целью профилактики пожаров и гибели людей на них, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам провел профилактический рейд в деревне Логовино Порховского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту». Проведено профилактическое обследование жилых домов в частном секторе, с гражданами осуществлены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Граждане ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До жителей доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Порховского района, основные причины пожаров в жилом секторе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
03 марта 2019
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
Победители акции «Губернаторский дневник» по решению Михаила Ведерникова поедут в оздоровительные лагеря
03 марта 2019
Победители акции «Губернаторский дневник» по решению Михаила Ведерникова поедут в оздоровительные лагеря
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
03 марта 2019
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
Законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря внесли в Госдуму
03 марта 2019
Законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря внесли в Госдуму
Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией
03 марта 2019
Новые формы сотрудничества планируются между ПсковГУ и Сретенской духовной семинарией 1
Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
03 марта 2019
Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта
03 марта 2019
Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта
Для участников кадрового конкурса «Лидер года» в Пскове стартовали полуфинальные испытания
03 марта 2019
Для участников кадрового конкурса «Лидер года» в Пскове стартовали полуфинальные испытания

Идет загрузка...