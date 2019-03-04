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Общество

Театральные кассиры отмечают 4 марта свой профессиональный праздник

Сегодня, 4 марта, в России отмечается День театрального кассира. Как пишет портал calend.ru, в 2009 году Государственный драматический театр «Приют комедианта», который находится в Санкт-Петербурге, предложил отмечать этот праздник с целью чествования театральных кассиров, увеличения популярности, престижа и привлекательности их профессии. 

Эту инициативу поддержали руководители других российских театров. С тех пор в первый понедельник марта чествуют представителей этой профессии. 

Отмечается, что опытный театральный кассир — это не только консультант, но и психолог, способный точно посоветовать зрителю тот спектакль, который ему понравится. Известно, что лишь треть зрителей идут на конкретную постановку, приходя в театр. А остальным только компетентный кассир поможет с выбором, исходя из подготовленности зрителя, его интереса, возраста.

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