Театральные кассиры отмечают 4 марта свой профессиональный праздник

08:58, 04 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 4 марта, в России отмечается День театрального кассира. Как пишет портал calend.ru, в 2009 году Государственный драматический театр «Приют комедианта», который находится в Санкт-Петербурге, предложил отмечать этот праздник с целью чествования театральных кассиров, увеличения популярности, престижа и привлекательности их профессии.

Эту инициативу поддержали руководители других российских театров. С тех пор в первый понедельник марта чествуют представителей этой профессии.

Отмечается, что опытный театральный кассир — это не только консультант, но и психолог, способный точно посоветовать зрителю тот спектакль, который ему понравится. Известно, что лишь треть зрителей идут на конкретную постановку, приходя в театр. А остальным только компетентный кассир поможет с выбором, исходя из подготовленности зрителя, его интереса, возраста.