ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
Псковское агентство информации ввело обязательную авторизацию через социальные сети для желающих прокомментировать опубликованные на сайте новости.
Теперь комментаторы смогут писать из-под своих аккаунтов в «ВКонтакте» и Facebook, в ближайшее время будет добавлена возможность авторизоваться через «Одноклассники» и Twitter.
Редакция рассчитывает, что это сделает комментаторов более ответственными и позволит повысить качество и уровень дискуссии на сайте агентства.