0
11:58
Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
10:57
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
10:10
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
10:00
ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
09:30
Масленичная неделя началась в России
23:13
Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
21:29
Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
Еще новости
Общество

ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте

Псковское агентство информации ввело обязательную авторизацию через социальные сети для желающих прокомментировать опубликованные на сайте новости.

Теперь комментаторы смогут писать из-под своих аккаунтов в «ВКонтакте» и Facebook, в ближайшее время будет добавлена возможность авторизоваться через «Одноклассники» и Twitter.

Редакция рассчитывает, что это сделает комментаторов более ответственными и позволит повысить качество и уровень дискуссии на сайте агентства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
04 марта 2019
Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
04 марта 2019
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
04 марта 2019
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
04 марта 2019
ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
Масленичная неделя началась в России
04 марта 2019
Масленичная неделя началась в России
Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
03 марта 2019
Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
03 марта 2019
Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
03 марта 2019
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта

Идет загрузка...