ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте

10:00, 04 марта 2019, ПАИ

Псковское агентство информации ввело обязательную авторизацию через социальные сети для желающих прокомментировать опубликованные на сайте новости.

Теперь комментаторы смогут писать из-под своих аккаунтов в «ВКонтакте» и Facebook, в ближайшее время будет добавлена возможность авторизоваться через «Одноклассники» и Twitter.

Редакция рассчитывает, что это сделает комментаторов более ответственными и позволит повысить качество и уровень дискуссии на сайте агентства.