Спортсмен из Тулы открыл список участников 24-й Встречи воздухоплавателей в Великих Луках

08:58, 04 марта 2019, ПАИ

Первым пилотом, подавшим заявку на участие в 24-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, стал Дмитрий Жохов из Тулы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, молодой человек уже третий год подряд открывает список аэронавтов, желающих посоревноваться в небе над городом.

23-летний Дмитрий Жохов входит в первую десятку сильнейших пилотов страны. Прошлый сезон принес ему третье место в общероссийском рейтинге.

«2018-й год стал одним из значимых в плане достижения результатов, – отметил Дмитрий Жохов. – Я занял второе место на Чемпионате России в Великих Луках, выиграл молодежное первенство в Кунгуре и завершил сезон третьим местом в общекомандном зачете на Молодежном чемпионате мира в Польше».

«Мои первые соревнования состоялись пять лет назад, – добавил аэронавт. – Хорошо помню свой первый спортивный полет. Он был на Чемпионате Тульской области. Поднявшись в небо для выполнения заданий, понял, что действительно хочу заниматься этим видом спорта».

Поддержку в период подготовки и участия в соревнованиях спортсмену оказывает его семья. «Пятнадцать лет назад мой отец Олег Жохов получил пилотское удостоверение. Мама тогда поддержала его начинание, а спустя десять лет после этого она поддержала и меня, – рассказывает Дмитрий Жохов. – Без воздухоплавания я не встретил бы и свою супругу. Она была судьей на многих российских соревнованиях, обсервером и руководителем измерительных команд, а сейчас замечательный штурман и моя главная поддержка».

В пресс-центре встречи заметили, что большую роль в спортивной жизни воздухоплавателя играют волонтеры соревнований, которых Дмитрий Жохов называет «своей командой #AEROQUESTSPORT». «Почти в каждом городе, где проходят соревнования, есть люди, которые стали неотъемлемой частью команды. С каждым годом нас становится все больше», – сказал аэронавт.

Великие Луки в качестве участника Встречи воздухоплавателей Дмитрий Жохов посетит в пятый раз. «Великие Луки – неотъемлемая часть воздухоплавания в России. Каждая встреча проходит на достойном уровне, поэтому ждешь ее с нетерпением. Встреча задает хороший тон в начале сезона, – сказал пилот. – В этом году я вновь жду от организаторов интересных спортивных заданий, а самое главное – летную погоду, которая позволит их выполнить».

Добавим, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. Российские пилоты, желающие принять участие в Чемпионате, должны представить заявку не позднее 20 апреля. Пилоты, не принимающие участия в Чемпионате России, представляют заявку на участие не позднее 27 апреля.

Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и администрация города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».