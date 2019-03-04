Привести температуру горячей воды на вводе в дом в соответствии с нормами потребовал прокурор в Порховском районе

09:22, 04 марта 2019, ПАИ

Прокуратура Порховского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения правил предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных жилых домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что температура горячей воды на вводе в дом по адресу проживания заявителя не соответствует требованиям СанПиН к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, согласно которым температура горячей воды в местах водозабора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C.

В этой связи прокурор Порховского района в адрес директора ООО УК «Порховдомсервис» внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на контроле в прокуратуре района.