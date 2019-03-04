Прокуроры добились надлежащего содержания скотомогильников в Псковской области

12:17, 04 марта 2019, ПАИ

В нарушение требований федеральных законов «О ветеринарии» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в Псковской области не было обеспечено надлежащее, исключающее доступ людей и животных, содержание скотомогильников, в том числе тех, где захоронены животные, погибшие от сибирской язвы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры региона, в этой связи Псковский природоохранный межрайонный прокурор, а также прокуроры Великолукского и Куньинского районов обратились в суды общей юрисдикции с исковыми заявлениями к администрации Псковской области об обязании принять меры по приведению скотомогильников в соответствии с требованиями нормативных актов.

Требования прокуроров суды удовлетворили, на орган исполнительной власти региона возложены соответствующие обязанности.

Апелляционными определениями судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда решения судов первой инстанции признаны законными и обоснованными. Реальное исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре области.