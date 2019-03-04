Четырёхдневная рабочая неделя началась у россиян

09:55, 04 марта 2019, ПАИ

На этой неделе будет 4 рабочих дня и 3 выходных, сообщили Псковскому агентству информации в Государственной инспекции труда в Псковской области. При этом рабочий день 7 марта (четверг) сокращается на один час.

Праздничный день 8 марта (пятница) является нерабочим днем. Следовательно, связи с празднованием Международного женского дня, россияне будут отдыхать три дня подряд – 8, 9 и 10 марта (пятницу, субботу и воскресенье).

В мае россиян ожидают пятидневные и четырехдневные «весенние каникулы»: праздник Весны и Труда - с 1 по 5 мая, День Победы - с 9 по 12 мая.