Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

09:47, 04 марта 2019, ПАИ

Представители крупных ретейлеров в России высказали опасения приостановок лицензий на продажу алкоголя. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) опасаются, что это станет массовым явлением, пишет газета «Известия».

С 2019 года власти имеют право через систему казначейства ГИС ГМП отслеживать, есть ли у того или иного ретейлера неоплаченные штрафы. Тем, у кого есть долги, чиновники смогут моментально приостановить лицензию.

Если такое будет происходить, магазины потеряют право на одну-две недели торговать алкогольными напитками. Это право будет им предоставлено вновь только после завершения разбирательства и устранения нарушений. Эксперты АКОРТ пояснили, что в некоторых регионах страны около десятка магазинов уже столкнулись с данной проблемой.

Сети неоднократно указывали на ошибки в системе, выдающей погашенные штрафы за действительные. В результате, по мнению ретейлеров, некоторые случаи приостановки лицензий оказывались необоснованными.

В Министерстве финансов пояснили, что не исключено, что торговцам предоставят возможность получать информацию об имеющихся и погашенных штрафах.