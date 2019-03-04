0
11:58
Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
10:57
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
10:10
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
10:00
ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
09:30
Масленичная неделя началась в России
23:13
Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
21:29
Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
Еще новости
Общество

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Представители крупных ретейлеров в России высказали опасения приостановок лицензий на продажу алкоголя. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) опасаются, что это станет массовым явлением, пишет газета «Известия».

С 2019 года власти имеют право через систему казначейства ГИС ГМП отслеживать, есть ли у того или иного ретейлера неоплаченные штрафы. Тем, у кого есть долги, чиновники смогут моментально приостановить лицензию.

Если такое будет происходить, магазины потеряют право на одну-две недели торговать алкогольными напитками. Это право будет им предоставлено вновь только после завершения разбирательства и устранения нарушений. Эксперты АКОРТ пояснили, что в некоторых регионах страны около десятка магазинов уже столкнулись с данной проблемой.

Сети неоднократно указывали на ошибки в системе, выдающей погашенные штрафы за действительные. В результате, по мнению ретейлеров, некоторые случаи приостановки лицензий оказывались необоснованными.

В Министерстве финансов пояснили, что не исключено, что торговцам предоставят возможность получать информацию об имеющихся и погашенных штрафах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
04 марта 2019
Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
04 марта 2019
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
04 марта 2019
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
04 марта 2019
ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
Масленичная неделя началась в России
04 марта 2019
Масленичная неделя началась в России
Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
03 марта 2019
Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
03 марта 2019
Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
03 марта 2019
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта

Идет загрузка...