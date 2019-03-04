Очевидцев наезда на 55-летнюю женщину в Пскове ищет полиция

10:46, 04 марта 2019, ПАИ

28 февраля в Пскове около 16:30 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве во дворе дома № 29/31 на Рижском проспекте совершил наезд на 55-летнюю женщину, после чего с места происшествия скрылся, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Граждан, которые стали очевидцами произошедшего или располагают какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.