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Общество

Центризбирком обновит КОИБы к сентябрьским выборам

Центризбирком намерен обновить 5 тысяч 758 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Это произойдет к региональным выборам, которые пройдут 8 сентября, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы ЦИК РФ Николая Булаева.

По его словам, эти КОИБы были выпущены в 2010 году. У них появится функция QR-кодирования, которая защитит КОИБы от каких-либо попыток воздействия на результаты голосования.

Он отметил, что версия 2010 года будет доведена до стандартов более новых комплексов, что поможет сэкономить около миллиарда рублей. Новые комплексы были выпущены в 2017 году.

Президент Ассоциации политических юристов, член научно-экспертного совета при ЦИК РФ Роман Смирнов подчеркнул, что использование в КОИБах QR-кодирования повысит оперативность обработки бюллетеней. Кроме того, это минимизирует человеческий фактор в вопросах пересчета голосов. «К старым образцам периодически возникали вопросы, поэтому логично, что ЦИК решила их перенастроить», — уточнил он.

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