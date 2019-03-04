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Общество

Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов по задолженности жителей по кредитам

Псковская область заняла 72 строчку в рейтинге регионов России по задолженности населения перед банками. Об этом говорится в исследовании агентства РИА Рейтинг, подготовленном по данным Центробанка и Росстата.

Соотношение в регионе среднедушевого долга по банковским кредитам и среднегодовой зарплаты составляет 59,4%, объем задолженности перед банками в среднем на одного работающего равен 159,6 тыс. рублей. Изменение задолженности за год составило 27,6 тыс. рублей.

Первое место в рейтинге занимает Республика Крым, второе – Севастополь, у которых отношение среднедушевой банковской задолженности к среднегодовой зарплате находится на низком уровне и составляет 10,8% и 11,1% соответственно. Замыкает первую тройку по уровню закредитованности Республика Ингушетия, у которой показатель кредитной нагрузки равен 11,9%. На четвертом месте находится Республика Дагестан с результатом в 18%, на пятом – Чеченская Республика с 19,9%. На последнем месте (84) в рейтинге находится Калмыкия.

По словам специалистов, невысокий уровень закредитованности в лидирующих субъектах РФ связан с несколькими факторами. Во-первых, эти регионы вошли в состав России относительно недавно, и население не успело еще набрать значительного объема кредитов. Во-вторых, многие крупные банки не работают на территории полуострова, поэтому предложение банковских услуг там ограничено.

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