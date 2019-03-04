Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года

11:58, 04 марта 2019, ПАИ

К концу 2019 года в Псковской области на железнодорожных вокзалах появится бесплатный Wi-Fi, сообщается на официальном сайте РЖД.

Всего в России к концу текущего года услуга бесплатного беспроводного доступа в Интернет появится на 82 вокзалах, и, таким образом, к концу года единой сетью Wi-Fi оборудуют 218 станций. «В текущем году для повышения комфорта и сервиса участников и гостей XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, работы по предоставлению бесплатного доступа в Интернет уже были завершены на вокзалах «Енисей» и «Злобино», - отмечается на сайте компании.

Подчеркивается, что для использования услуги бесплатного подключения к Wi-Fi, пассажиру необходимо пройти единовременную авторизацию, после чего подключение на любом вокзале России, входящем в единую сеть, будет совершаться автоматически.

РЖД реализует проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах совместно с компанией «Транстелеком». В 2018 году к Интернету подключились 6,6 млн раз, что на 20% превышает показатель 2017 года. Пик подключений наблюдался в городах - участниках чемпионата мира FIFA-2018 в России - тогда пассажиры подключались к бесплатному Wi-Fi около 425 тысяч раз, что на 80% больше, чем в среднем за месяц.