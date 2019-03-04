0
11:58
Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
10:57
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
10:10
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
10:00
ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
09:30
Масленичная неделя началась в России
23:13
Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
21:29
Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
Еще новости
Общество

Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года

К концу 2019 года в Псковской области на железнодорожных вокзалах появится бесплатный Wi-Fi, сообщается на официальном сайте РЖД.

Всего в России к концу текущего года услуга бесплатного беспроводного доступа в Интернет появится на 82 вокзалах, и, таким образом, к концу года единой сетью Wi-Fi оборудуют 218 станций. «В текущем году для повышения комфорта и сервиса участников и гостей XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, работы по предоставлению бесплатного доступа в Интернет уже были завершены на вокзалах «Енисей» и «Злобино», - отмечается на сайте компании.

Подчеркивается, что для использования услуги бесплатного подключения к Wi-Fi, пассажиру необходимо пройти единовременную авторизацию, после чего подключение на любом вокзале России, входящем в единую сеть, будет совершаться автоматически.

РЖД реализует проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах совместно с компанией «Транстелеком». В 2018 году к Интернету подключились 6,6 млн раз, что на 20% превышает показатель 2017 года. Пик подключений наблюдался в городах - участниках чемпионата мира FIFA-2018 в России - тогда пассажиры подключались к бесплатному Wi-Fi около 425 тысяч раз, что на 80% больше, чем в среднем за месяц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
04 марта 2019
Бесплатный Wi-Fi появится на железнодорожных вокзалах Псковской области к концу 2019 года
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
04 марта 2019
При администрации Псковской области заработала «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
04 марта 2019
Запрещен выход и выезд на лед водных объектов в границах Пскова
ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
04 марта 2019
ПАИ ввело авторизацию через соцсети для комментаторов на сайте
Масленичная неделя началась в России
04 марта 2019
Масленичная неделя началась в России
Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
03 марта 2019
Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам оценил возможности #Команды2018
Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
03 марта 2019
Елена Чернозубова победила на предварительном голосовании «Единой России» в Великих Луках
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
03 марта 2019
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта

Идет загрузка...