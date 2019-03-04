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Общество

Волонтёры Псковского колледжа искусств поучаствовали в работе общественного движения «Волонтёры Победы»

Волонтёрский отряд Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова принял участие в работе регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, с 18 по 28 февраля студенты 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» под руководством Василия Чепелова приняли участие в реализации интерактивной площадки «Призывной пункт» в семи районах Псковской области.

В рамках проекта волонтёрского движения в Порхове, Дно, Дедовичах, Пушкинских Горах, Локне, Бежаницах и Новоржеве были поставлены интерактивные площадки, воссоздающие призывные пункты времён Великой Отечественной войны с использованием костюмов и макетов оружия образца 1940-х годов.

Помимо работы на интерактивных площадках, студенты колледжа знакомились с местными волонтёрами и активистами, посещали экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне.

Напомним, что в рамках реализации программы патриотического воспитания молодежи Псковской области и координации развития активной молодежной гражданско-патриотической деятельности региональным штабом Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Псковской области уже несколько лет успешно реализуется проект «Чтобы помнили».

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