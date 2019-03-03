Псковские гусляры выступили в Санкт-Петербурге

19:42, 04 марта 2019, ПАИ

В концерте «Вещие струны Земли Псковской» приняли участие преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Иванова, студентка 3 курса Анна Тарасова (гусли звончатые) и преподаватель Евгения Мацукова (фортепиано). Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, концерт состоялся 24 февраля в культурном центре «Троицкий» Невского района Санкт-Петербурга.

Участниками концерта также стали Петербургский клуб гусляров под руководством преподавателя Детской музыкальной школы имени В. В. Андреева Татьяны Баркановой и фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова под руководством Галины Лобковой.

Первоначально организаторы концерта планировали посвятить его памяти основоположника Псковской гусельной школы, преподавателя Псковского музыкального училища Вениамина Кричевского, которому в августе 2018 года исполнилось бы 80 лет.

В процессе подготовки музыканты поняли, что важно осветить весь путь развития гусельных традиций Псковщины и включили в программу концерта рассказы о людях, посвятивших свою жизнь поддержанию и развитию гусельных традиций со времен В. В. Андреева, О. У.Смоленского, а также мастерам по изготовлению гуслей звончатых, хору Гдовских гусляров, преподавателям по классу гуслей и их ученикам.