Спартакиада высших учебных заведений стартовала в Псковской области

11:41, 04 марта 2019, ПАИ

Десятая областная Спартакиада высших учебных заведений стартовала в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования пройдут в три этапа: в коллективах физической культуры в учебных заведениях, на городском уровне и на областном. Команды комплектуются их числа студентов и аспирантов очной формы обучения, а также выпускников вузов, получивших диплом в 2018 и 2019 годах. Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2019 года.

Финальные соревнования по баскетболу среди девушек и юношей запланированы на 25-26 марта в Пскове, по волейболу – на 17-18 апреля в Великих Луках. Кросс состоится 13 сентября в Опочке, состязания по легкой атлетике – 23-24 апреля в Великих Луках, по мини-футболу – 27-28 февраля там же. В настольном теннисе финалисты Спартакиады будут состязаться 3 апреля, в пулевой стрельбе - 20 сентября, оба турнира пройдут в Пскове.