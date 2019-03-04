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Общество

Две волости Псковского района посетит мобильная служба Пенсионного фонда в марте

В марте передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 2 волости Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УПФР в Пскове и Псковском районе, выезжая на место, специалисты проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в марте

Наименование управления (отдела) ПФР области Март Населенный пункт
УПФР в Пскове и Псковском районе 13 Краснопрудская волость
УПФР в Пскове и Псковском районе 20 Середкинская волость
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