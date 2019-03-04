Две волости Псковского района посетит мобильная служба Пенсионного фонда в марте
В марте передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 2 волости Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УПФР в Пскове и Псковском районе, выезжая на место, специалисты проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в марте
|Наименование управления (отдела) ПФР области
|Март
|Населенный пункт
|УПФР в Пскове и Псковском районе
|13
|Краснопрудская волость
|УПФР в Пскове и Псковском районе
|20
|Середкинская волость