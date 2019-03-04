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Общество

В Воздушно-десантных войсках проходит отбор «Красы ВДВ-2019»

Конкурсантки из соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск преодолели первое испытание «Сила оружия» в рамках конкурса красоты среди военнослужащих-женщин «Краса ВДВ-2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, 2 марта участницы соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, а также неполной разборке и сборке автомата АК-74М. Все конкурсантки показали высокий результат.

Второй конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих женского пола Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ – 2019» командование ВДВ проводит в преддверии Международного женского дня. Конкурс направлен на повышение престижа военной службы женщин, создание достойного образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества. За титул лучшей девушки ВДВ борются представительницы соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск со всей страны. В финальных испытаниях принимают участие 12 участниц-победительниц отборочных этапов в войсках.

Финальный этап конкурса проходит в период со 2 по 6 марта на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Магрелова.

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