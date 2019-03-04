Чай раздали полицейские островским водителям

14:18, 04 марта 2019, ПАИ

В Острове сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию для водителей «За рулем – ничего крепче чая!», а также вручили автомобилистам пачки чая в качестве наглядного напоминания девиза акции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Только за 2 месяца текущего года в Островском районе были задержаны 13 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД раздали владельцам транспортных средств информационные листовки и памятки, напомнили о недопустимости вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и призвали граждан придерживаться трезвого и здорового образа жизни.

Кроме того, дорожные полицейские обратились к водителям с просьбой быть внимательными к участниками дорожного движения и не нарушать требования безопасности.