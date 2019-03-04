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Общество

Правительство РФ поддержало идею снизить штрафы перевозчикам за просрочку доставки грузов

Правительство РФ поддерживает законопроект о снижении штрафов за нарушение сроков доставки грузов железнодорожным транспортом. Официальный отзыв опубликован на сайте кабинета министров.

«Законопроектом предлагается снизить ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров, сократив размер уплаты пеней за каждые сутки просрочки с 9 до 6% платы за их перевозку, а также ограничить максимальный размер такой ответственности 50% платы за перевозку», - говорится в сообщении.

Проект федерального закона был внесен депутатами Госдумы Владимиром Афонским, Игорем Игошиным, Владимиром Кононовым и другими. Целью законопроекта является выравнивание условий работы железнодорожного перевозчика по сравнению с условиями для перевозчиков на других видах транспорта в части ответственности за нарушение сроков доставки, а также гармонизация ответственности за просрочку доставки грузов.

Отмечается, что в настоящее время размер ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов во внутреннем сообщении превышает размер штрафов, установленных международными соглашениями: 6% платы за их перевозку за каждые сутки просрочки, но не более 30% платы за перевозку. Кроме того, размер ответственности перевозчика, согласно законодательству отдельных стран - участников ЕАЭС, также составляет 5-6% и ограничен максимальным пределом 50% провозной платы.

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