Схема движения транспорта изменится в Пскове 10 марта

14:33, 04 марта 2019, ПАИ

Схема движения транспорта изменится в Пскове 10 марта, в день проводов Масленицы. Соответствующий документ утвердили в администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Так, движение будет ограничено по улице Пушкина между улицами Карла Маркса и Ленина с 8:00 до 19:00, объехать можно будет по улице Некрасова.

На это же время проезд закроют по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова. Объезд предполагается по улице Карла Маркса (движение от железнодорожного вокзала), улице Максима Горького, по мосту имени 50-летия Октября (движение в направлении железнодорожного вокзала).

Движение общественного транспорта 10 марта с 8:00 до 19:00 будет осуществляться согласно вышеперечисленным изменениям. Остановка автотранспорта на Октябрьской площади и участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской в период с 20:00 9 марта до 19:00 10 марта будет запрещена.

10 марта в Пскове состоится народный праздник «Проводы Русской Зимы. Масленица». Мероприятия будут проходить на Октябрьской площади, территории Детского парка, улиц Советская и Пушкина с 10:00 до 17:00.