Иван Цецерский поблагодарил городские службы за проведение военно-патриотических мероприятий в феврале

15:13, 04 марта 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский провел координационное итоговое совещание с участием должностных лиц органов местного самоуправления по итогам деятельности в феврале. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальник поблагодарил городские службы за проведение военно-патриотических мероприятий в феврале. Он подчеркнул, что все они были хорошо подготовлены и прошли без срывов. Глава муниципалитета также отметил, что в феврале прошли традиционные конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года». За их хорошую организацию он поблагодарил Управление образования администрации города Пскова.

Из ключевых направлений работы муниципалитета на март Иван Цецерский назвал усиление работы по контролю за качеством уборки города. Глава города дал поручение начальнику Управления городского хозяйства Николаю Баринову провести анализ существующих контрактов по уборке города и подготовить свои предложения по их корректировке в дальнейшем. Он подчеркнул, что приоритеты в уборке городских пространств должны быть направлены не только на уборку остановочных комплексов на территории города Пскова, но и пешеходных зон, парковых зон и путей движения к социально значимым объектам: школам и детским садам.

Иван Цецерский отметил, что важно сделать все, чтобы псковичи, ведущие в детские сады и школы своих детей, не испытывали дискомфорта. Глава города указал ответственным службам на усиление работы в этом направлении и подчеркнул, что утром пешеходные подходы к учебным заведениям должны быть очищены.

Кроме того, Иван Цецерский подчеркнул, что в Пскове продолжается активная подготовка к проведению 39-х Международных Ганзейских дней. Он поблагодарил Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи, Управление культуры города Пскова и Ганзейскую дирекцию по проведению праздников за работу в этом направлении.

Руководитель Комитета по ГО и ЧС Владимир Воробьев на совещании доложил, что в феврале было зафиксировано 22 пожара. За месяц в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Пскова поступило 4 тыс. 147 обращений граждан, из которых большинство вопросов касалось городского хозяйства.

Начальник Управления культуры муниципалитета Юрий Мартынов сообщил, что в планах на март проведение Масленичных гуляний в городе Пскове. Он напомнил, что начало мероприятия запланировано в 13:00 часов, а традиционное сжигание чучела Масленицы будет в 16:00 часов 10 марта.

Завершая совещание, глава Пскова Иван Цецерский выразил благодарность сотрудникам всех городских служб за работу.

В совещании приняли участие глава администрации города Пскова Александр Братчиков, его заместители Александр Коновалов и Валентина Зубова, а также руководители Управлений администрации города Пскова.