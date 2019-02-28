48 преступлений совершили великолукские подростки в 2018 году

16:17, 04 марта 2019, ПАИ

В 2018 году в Великих Луках были зафиксированы 48 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом доложила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Елена Муравьева на очередной сессии Великолукской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Муравьева подчеркнула, что в результате работы комиссии по делам несовершеннолетних совместно с субъектами системы профилактики удалось удержать уровень подростковой преступности в пределах 2016 года, когда число совершенных несовершеннолетними преступлений было равно 49 (в 2011 году – 65, в 2005 - 249 преступлений).

По словам докладчицы, основной причиной роста подростковой преступности является уклонение родителей от воспитания собственных детей: пьянство, скандалы, распад семей, безразличное отношение к детям, отказ от выполнения воспитательных функций. Она подчеркнула, что практически каждый третий подросток, совершивший преступление, проживает в такой семье.

Однако, как заметила Елена Муравьева, в зону риска попадают и вполне благополучные семьи. «В силу своей загруженности на работе родители меньше времени проводят с детьми, мало общаются с ними, не интересуются их успехами и проблемами, а это приводит к эмоциональному отдалению, отсутствию взаимопонимания, падению родительского авторитета и, как следствие, ослаблению воспитательной функции, – пояснила Елена Муравьева. – Об этом свидетельствуют случаи самовольных уходов детей из семьи, пропуски учебных занятий без уважительных причин, поведение суицидальной направленности. Поэтому основной задачей всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является работа с семьей».

На контроле комиссии в настоящее время находятся 48 неблагополучных семей, в которых проживают 80 детей. Также в прошлом году с целью оказания помощи неблагополучным семьям, выявлению и устройству безнадзорных детей проведены 49 рейдов, в том числе 24 - с межведомственной комиссией по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

По результатам рейдов многие неблагополучные семьи получили продуктовые наборы, материальную помощь, помощь в сборе детей в школу. Также для детей из таких семей было организовано посещение праздников, в том числе Губернаторской елки, мастер-классов, спортивно-развлекательных программ, а 30 семьям оказана помощь в получении путевок в загородные оздоровительные лагеря. Помимо этого, 192 семьям оказана психолого-педагогическая и консультативная помощь, 17 родителей прошли курс лечения от алкогольной зависимости, 23 привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Также были организованы родительские собрания по антинаркотической теме, среди несовершеннолетних проводилась разъяснительная работа как о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, так и о правовых последствиях преступлений и правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения таких веществ.

Комиссия по делам несовершеннолетних направила в филиал «Великолукский» ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» 57 подростков, с каждым беседовал психолог диспансера. 15 из них прошли лечение: 13 лечились амбулаторно в наркологическом диспансере в Суханово.

В ходе доклада было отмечено, что одной из основных причин совершения преступлений является незанятость подростков. Поэтому с 3 мая по 30 сентября в городе проводилась комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток», направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период, на организацию отдыха и занятости детей в период летних каникул. На временные работы трудоустроены 348 человек, 299 несовершеннолетних работали в школах города и 37 – на предприятиях.

Продолжилась практика по организации волонтерских отрядов из числа несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, которые работали на объектах, предложенных участком озеленения МУП ДСУ, добавила Елена Муравьева. С 9 июня по 30 июня в загородном оздоровительном лагере «Космос» была организована специализированная смена для детей, состоящих на учете. На базе 14 общеобразовательных учреждений города была организована работа лагерей с дневным пребыванием.

Помимо этого, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки подробно рассказала обо всех мероприятиях городских комитетов культуры и физической культуры и спорта, а также отдела по молодежной политике Управления образования, которые посещали подростки. В 2018 году на территории города прошли комплексная оперативно-профилактическая операция «Лидер», оперативно-профилактическая операция «Твой выбор», профилактическая акция «Насилию скажем – нет». В августе проводились проверки готовности детей, состоящих на учете в комиссии. либо проживающих в семьях, состоящих на учете, к новому учебному году. Также город принял участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018» и в общероссийской акции «Месяц БезОпасности».

Доклад высоко оценили депутаты, они отметили положительный эффект работы городской комиссии по дела несовершеннолетних. Информацию было решено принять к сведению, а работу комиссии продолжить.