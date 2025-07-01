Попавшему в ДТП в Псковской области депутату Госдумы сделали операцию
Попавшему в ДТП в Псковской области депутату Госдумы Константину Затулину сделали операцию. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Вчера вечером в «Склифе» мне сделали операцию. Длилась около четырёх часов и, кажется, прошла успешно, – написал Константин Затулин. – Хочу поблагодарить всех, кто уже успел выразить сочувствие, волновался и переживал».
Ранее сообщалось, что Константин Затулин должен был выступать с лекцией перед участниками фестиваля «Дом Довлатова» в Пушкинских Горах, однако по прибытии в Псковскую область он попал в аварию, в которой сломал правую руку.
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