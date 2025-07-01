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Происшествия

Почти семь тысяч километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской и Новгородской областях

6980 километров ЛЭП восстановили энергетики после шторма в Псковской и Новгородской областях, сообщают «Россети Северо-Запад». Энергетики включили 349 линий электропередачи и 3391 трансформаторную подстанцию.

В Псковском филиале сохраняется особый режим, в Новгородском филиале — режим повышенной готовности. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. На смене 191 бригада, задействовано 212 единиц техники.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что без электроэнергии в регионе остаются около 11 тысяч человек.

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