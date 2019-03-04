Москвичи планируют изучить псковский опыт создания ТОС

16:18, 04 марта 2019, ПАИ

Московская область планирует организовать совместную деятельность с регионами России для того, чтобы обменяться опытом по развитию территориальных общественных самоуправлений (ТОС), сообщает 360tv.ru со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области - руководителя главного управления территориальной политики региона Марию Нагорную.

В частности, Мария Нагорная отметила, что лидером по развитию территориальных общественных самоуправлений в России является Пермский край, также есть чему поучиться у Пскова.

Она подчеркнула, что весной 2019 года в Московской области будет создана региональная Ассоциация территориального общественного самоуправления. Собрание учредителей ассоциации пройдет 18 апреля.

Напомним, что ТОСы позволяют гражданам улучшить качество жизни на своей территории. На основании их уставов могут решаться любые вопросы местного значения: благоустройство территории, ремонт дорог и тротуаров, решение проблем ЖКХ, организация досуга и занятости детей и подростков, проведение праздников и спортивных соревнований, строительство игровых и спортивных площадок, защита прав и интересов жителей, помощь пожилым людям и другие социальные вопросы.