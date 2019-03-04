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Общество

Сотрудники «МегаФона» и Yota рассказали студентам Псков ГУ о перспективах цифровизации экономики и общества

1 марта в Псковском Государственном университете состоялась лекция, посвящённая трансформации цифровой отрасли и перспективам развития этого сектора экономики в России.

Лекторами для студенческой аудитории выступили руководители двух цифровых операторов: директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих, директор Yota по Серверо- Западу Кирилл Пуленков, маркетинг Yota Северо-Западного филиала Наталья Русина и руководитель по развитию интеграционных проектов в Пскове Виталий Рахманов.

Представители телекоммуникационных компаний выступили с лекциями перед студентами, где рассказали о том, как новые технологии меняют нашу жизнь, а также что такое цифровая инфраструктура и зачем она нужна цифровой экономике. Подобные возможности для развития инфраструктуры появляются не случайно, за последние 2 года «МегаФон» в Псковской области реализовывал программу развития сети 4G, благодаря которым абоненты оператора получили возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. 

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