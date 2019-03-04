2 килограмма рыбы и 19 орудий лова были изъяты у псковских браконьеров на прошедшей неделе

16:23, 04 марта 2019, ПАИ

С 25 февраля по 3 марта госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 2 килограмма водных биоресурсов и 19 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 25 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 43,5 тысяч рублей. Взыскать удалось 2 тысячи рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 103 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 1 млн 480 тысяч 700 рублей.