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Общество

2 килограмма рыбы и 19 орудий лова были изъяты у псковских браконьеров на прошедшей неделе

С 25 февраля по 3 марта госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 2 килограмма водных биоресурсов и 19 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 25 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 43,5 тысяч рублей. Взыскать удалось 2 тысячи рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 103 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 1 млн 480 тысяч 700 рублей.

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