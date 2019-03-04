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Общество

Шесть лет колонии получили двое опочан за кражу металлических труб в Псковпассажиравтотрансе

В Опочке двух местных жителей приговорили к 6 годам колонии за кражу металлических труб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Опочецкого района.

18 августа днем мужчины проникли в филиал ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» со стороны улицы Автозаводской в Опочке и вытащили восемь врытых в землю металлических труб весом по 34 кг каждая стоимостью 10 рублей за 1 килограмм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств, а также уклонения одного подсудимого от отбывания наказания по предыдущему приговору и наличие рецидива преступлений у второго подсудимого, мужчинам назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

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