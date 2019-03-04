До 4 месяцев тюрьмы может получить опочанин за кражу почти 14 тысяч с банковской карты

16:28, 04 марта 2019, ПАИ

В Опочецком района мужчине грозит 4 месяца лишения свободы за кражу 13 тыс. 651 рубля с карты местного жителя с 9 января по 4 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем модификации компьютерной информации с последующим вмешательством в функционирование средств хранения).