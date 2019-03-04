0
20:47
Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
19:46
Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта
19:26
Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта
17:55
Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта
17:30
Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
17:28
Александр Козловский: «Псевдоэкологи» искажают ситуацию об опасности строительства завода «Титан-Полимер»
16:41
Виктор Керницкий: ГК «Титан» добровольно идет на проведение экспертизы, чтобы доказать, что псковский завод экологически чист (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Незаконный ввоз яблок, картофеля и лома цветного металла пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали в Невельском районе три партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения на территорию России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В районе деревни Доминиково Невельского района пограничники задержали автомобиль «ГАЗель» под управлением 48-летнего гражданина России. В кузове транспортного средства были обнаружены порядка 4 тонн яблок польского происхождения.

Аналогичный случай произошел в Палкино. Там пограничники задержали малотоннажный грузовой автомобиль «Рено», в котором 59-летний гражданин сопредельного государства пытался ввезти в Россию более 500 килограмм яблок и картофеля неизвестного происхождения.

А в районе деревни Лобок Невельского района сотрудники Управления остановили для проверки документов автомобиль «Форд», в багажном отделении которого обнаружили более 500 килограмм лома цветного металла.

Во всех случаях необходимые товарно-сопроводительные накладные и сертификаты водители предоставить не смогли ввиду их отсутствия.

После проведения с водителями профилактических бесед разъяснительного характера их автомобили вместе с грузами были переданы установленным порядком сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений по каждому факту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
04 марта 2019
Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта
04 марта 2019
Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта
Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта
04 марта 2019
Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта
Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта
04 марта 2019
Сбор средств на лечение 3-летнего псковича проведет Детский фонд на Масленице 10 марта
Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
04 марта 2019
Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
Александр Козловский: «Псевдоэкологи» искажают ситуацию об опасности строительства завода «Титан-Полимер»
04 марта 2019
Александр Козловский: «Псевдоэкологи» искажают ситуацию об опасности строительства завода «Титан-Полимер»
Виктор Керницкий: ГК «Титан» добровольно идет на проведение экспертизы, чтобы доказать, что псковский завод экологически чист (ВИДЕО)
04 марта 2019
Виктор Керницкий: ГК «Титан» добровольно идет на проведение экспертизы, чтобы доказать, что псковский завод экологически чист (ВИДЕО)
Детский сад на 120 мест откроется осенью в деревне Родина Псковского района
04 марта 2019
Детский сад на 120 мест откроется осенью в деревне Родина Псковского района

Идет загрузка...