Незаконный ввоз яблок, картофеля и лома цветного металла пресекли псковские пограничники

17:45, 04 марта 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали в Невельском районе три партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения на территорию России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В районе деревни Доминиково Невельского района пограничники задержали автомобиль «ГАЗель» под управлением 48-летнего гражданина России. В кузове транспортного средства были обнаружены порядка 4 тонн яблок польского происхождения.

Аналогичный случай произошел в Палкино. Там пограничники задержали малотоннажный грузовой автомобиль «Рено», в котором 59-летний гражданин сопредельного государства пытался ввезти в Россию более 500 килограмм яблок и картофеля неизвестного происхождения.

А в районе деревни Лобок Невельского района сотрудники Управления остановили для проверки документов автомобиль «Форд», в багажном отделении которого обнаружили более 500 килограмм лома цветного металла.

Во всех случаях необходимые товарно-сопроводительные накладные и сертификаты водители предоставить не смогли ввиду их отсутствия.

После проведения с водителями профилактических бесед разъяснительного характера их автомобили вместе с грузами были переданы установленным порядком сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений по каждому факту.