Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»

17:30, 04 марта 2019, ПАИ

В Пскове стартовал кастинг конкурса «Миссис Псков 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы. К участию приглашаются замужние (разведенные) женщин с детьми и без детей в возрасте от 25 до 55 лет.

Всех конкурсанток ждут:

мастер-классы

обучение дефиле, фотопозированию и актёрскому мастерству

работа со стилистами

профессиональные фотосессии

участие в показах и светских мероприятиях

съёмка в реалити-шоу

преображения

работа с педагогами

опыт по самосовершенствованию и развитию

«Участвуйте в «Миссис Псков 2019». Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - добавили организаторы.

Записаться на кастинг можно по телефону 8-911-350-19-14 или в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».