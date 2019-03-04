Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
В Пскове стартовал кастинг конкурса «Миссис Псков 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы. К участию приглашаются замужние (разведенные) женщин с детьми и без детей в возрасте от 25 до 55 лет.
Всех конкурсанток ждут:
- мастер-классы
- обучение дефиле, фотопозированию и актёрскому мастерству
- работа со стилистами
- профессиональные фотосессии
- участие в показах и светских мероприятиях
- съёмка в реалити-шоу
- преображения
- работа с педагогами
- опыт по самосовершенствованию и развитию
«Участвуйте в «Миссис Псков 2019». Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - добавили организаторы.
Записаться на кастинг можно по телефону 8-911-350-19-14 или в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».