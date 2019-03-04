Трех псковских ветеранов поздравили с юбилеями заместители главы Пскова

18:08, 04 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 4 марта, заместители главы Пскова Владимир Воробьев и Елена Полонская поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с юбилеями. Таисии Ларчиковой и Николаю Васильеву исполнилось 90 лет, а Кларе Пестровской - 95. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Глядя на вас, мы понимаем, что нам есть с кого брать пример, учиться силе духа и преодолевать трудности, быть настойчивым в достижении целей, достойно воспитывать новые поколения. Низкий поклон вам за непосредственное участие в исторических событиях нашей страны и за честный труд на благо Отчизны», - сказал Владимир Воробьев Кларе Пестровской и пожелал ей здоровья, поддержки родных и близких.

Елена Полонская в своем поздравительном слове подчеркнула, что такими тружениками, как Таисия Ларчикова и Николай Васильев, гордится Россия: «Вы пример героизма, стойкости, отваги и мужества для нас и для будущих поколений. Низкий поклон вам за многолетний и добросовестный труд на благо Отчизны». Парламентарий выразила именинникам бесконечную благодарность за Победу и за всю жизнь, которая, является примером для всех представителей современного поколения, пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма.

Ветеранам были вручены поздравительные открытки от президента России Владимира Путина, приветственные адреса главы города и цветы. Именинники поблагодарили за оказанное внимание, заботу и поделились воспоминаниями о военных годах и трудовой деятельности.