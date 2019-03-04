Нинель Салагаева: Большой потенциал заложен во внутрирегиональной кооперации предприятий

16:54, 04 марта 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева от имени главы региона Михаил Ведерникова участников пленарной сессии очередного Съезда некоммерческой организации «Союз промышленников и предпринимателей Псковской области», который проходи сегодня, 4 марта. «Вы - наша гордость», - обратилась она к собравшимся и отметила, что они формируют пятую часть ВВП региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Нинель Салагаева сообщила, что Союз промышленников и предпринимателей Псковской области объединяет 55 предприятий, которые являются флагманами экономического роста. Она отметила, что по итогам 2018 года растёт индекс промышленного производства и поблагодарила промышленников и предпринимателей за работу. «Так держать!» - сказала она.

Вице-губернатор отметила, что и федеральная повестка базируется на поддержке и развитии промышленности. «Из федерального бюджета 440 млн рублей получит регион на поддержку предпринимательства, в том числе, на развитие технопарка в Великих Луках», - сообщила она и добавила, что в ближайшие дни состоится видеоконференцсвязь с регионами Кавказа, в котором примет участие Михаил Ведерников.

По словам Нинель Салагаевой, большой потенциал заложен во внутрирегиональной кооперации предприятий. «Рассматривается создание большого кластера на базе завода «Титан-Полимер», - сообщила она. При этом вице-губернатор отметила, что есть определенная обеспокоенность, связанная с тем, что в регионе сегодня нет специального соответствующего профиля для данного завода. Она также отметила, что «Титан-Полимер» будет планировать совместно с ПсковГУ запустить специальную кафедру с последующим трудоустройством этих студентов. «С Российским союзом промышленников и предпринимателей будет создан совет по развитию кадрового потенциала региона», - добавила вице-губернатор.

Нинель Салагаева выразила надежду, что съезд будет полезен для всех участников. «Совместными усилиями будем развивать отрасль, поддерживать предприятия», - сказала она и пожелала участникам съезда плодотворной дискуссии.