Владимир Путин приостановил выполнение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Сегодня, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что указ подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Америкой своих обязательств по договору между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года.
Выполнение договора российский лидер приостановил до устранения США допущенных ими нарушений обязательств в рамках этого договора или до прекращения его действия. Указ вступил в силу.
2 февраля Соединённые Штаты приостановили выполнение договора и начали процедуру выхода из него.