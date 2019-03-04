Владимир Путин приостановил выполнение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

17:25, 04 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что указ подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Америкой своих обязательств по договору между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года.

Выполнение договора российский лидер приостановил до устранения США допущенных ими нарушений обязательств в рамках этого договора или до прекращения его действия. Указ вступил в силу.

2 февраля Соединённые Штаты приостановили выполнение договора и начали процедуру выхода из него.