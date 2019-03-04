Марина Махотаева: Обозначенные президентом приоритеты в сфере науки и образования позволят России выйти на новый уровень развития

17:42, 04 марта 2019, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию обозначил ряд приоритетов в сфере науки и образования, которые позволят России выйти на новый уровень экономического развития. Об этом заявила врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева в ходе пленарной сессии очередного съезда некоммерческой организации «Союз промышленников и предпринимателей Псковской области» сегодня, 4 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, Марина Махотаева выделила подготовку современных кадров, создание мощной научно-технологической базы, создание научно- образовательных центров мирового уровня, обновление учебных программ с использованием стандартов WorldSkills. Она отметила, что большинство национальных проектов будут выполняться за счет федеральных средств, и важно получить максимальный социально-экономический эффект, обеспечить участие региональных вузов в реализации нацпроектов.

Врио ректора ПсковГУ также отметила, что учредитель вуза – Минобрнауки, - делает упор на три нацпроекта: образование, наука и цифровая экономика. Каждый из них предусматривает реализацию федеральных проектов. По ее словам, ПсковГУ будет участвовать в их реализации. Марина Махотаева добавила, что вуз всегда был ориентирован на подготовку высоко квалифицированных кадров. «В настоящее время мы понимаем ограниченность ресурсов», - сказала она. Врио ректора также подчеркнула, что сейчас стоит задача повысить конкурентоспособность университета. «Сегодня наш университет занимает ведущие позиции по подготовке кадров в регионе», - подчеркнула Марина Махотаева. По ее словам, 88% всего научного потенциала сосредоточены в ПсковГУ и сейчас поставлена задача войти в топ-100 лучших вузов России.

Марина Махотаева обратилась к участникам съезда с просьбой сформулировать запрос к ПсковГУ, чтобы более тесно проработать вопрос кадрового потенциала области, повышение квалификации, переподготовку и другие вопросы. «Нужно работать системно, для нас очень важно понимать, в каком направлении двигаться», - сказала она и пояснила, что вуз предлагает портфель стратегических инициатив – университет определил для себя региональные проекты, которые представляют наибольший интерес и сформированы совместно с администрацией Псковской области.

«Мы готовы к сотрудничеству и готовы выполнить любой заказ для экономики и социальной сферы Псковской области», - добавила врио ректора ПсковГУ.

Она также обратила внимание на проекты, которые были реализованы в последние годы - демографическая, экспортная, инвестиционная стратегии, стратегия развития до 2020 года. Марина Махотаева добавила, что ПсковГУ будет участвовать во внедрении национальной системы квалификаций в регионе.