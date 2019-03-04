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Общество

Возродить в псковских школах уроки труда со столярным и швейным делом предложила Елена Косенкова

Генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова предложила возродить в псковских школах уроки труда со столярным и швейным делом. Об этом она заявила на съезде Союза промышленников и предпринимателей Псковской области 4 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Также Елена Косенкова рассказала, что все предприниматели понимают сложность ситуации, которая сегодня сложилась в стране. Она напомнила, что президент говорил о необходимости работать на экспорт, но, по ее словам, в настоящее время в стране отсутствует текстильная промышленность для мужского костюма и не изготавливаются машины для швейного производства. Гендиректор «Славянки» предложила на российских машиностроительных заводах выпускать хотя бы запчасти для швейных машин и попросила депутата Государственной Думы Александр Козловского поднять эту тему на заседаниях нижней палаты парламента.

Елена Косенкова подчеркнула, что отрасли нужны узкие специалисты. Также она попросила дать студентов фабрике «Славянка» и вернуть, например, на три года на предприятие тех, кто находится на бюджетном обеспечении.

Александр Козловский сказал, что все вопросы будут учтены. По его словам, на сегодняшний день бизнес и власти Псковской области понимают важность эффективного взаимодействия, и призвал собравшихся к активной деятельность не только на съезде, но и в остальное время.

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