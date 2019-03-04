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Общество

22 заявки подала Псковская область на переоснащение учреждений среднего профобразования в рамках нацпроекта

22 заявки подала Псковская область на переоснащение учреждений среднего профессионального образования в рамках нацпроекта «Образование». Соответствующие письма при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова направлены в министерство просвещения. Об этом сегодня, 4 марта сообщил председатель комитета по образованию Псковской области, модератор круглого стола «Проблемы подготовки специалистов рабочих специальностей для промышленности региона» на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Псковской области Александр Седунов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов сообщил, что в заседании круглого стола по теме образования участвовали руководители образовательных организаций из Пскова и Великих Лук, где готовят по образовательным программам среднего профессионального образования. По его словам, почти 3 тысячи студентов приходят каждый год в такие учреждения. Он также отметил, что на круглом столе по образованию рассматривали потребности предприятий и обсуждался федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Проректор по стратегическому развитию Псковского государственного университета модератор круглого стола «Университет и регион» Инна Андреянова отметила, что ПсковГУ — транслятор федеральной политики на региональной уровень. Она подчеркнула, что для Псковской области чрезвычайно важны национальные проекты «Наука», «Образование», «Демография». «Университет готов подключаться к их реализации, а также к работе совета по развитию кадрового потенциала региона при губернаторе», - отметила Инна Андреянова.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, модератор круглого стола «Реальный сектор экономики как основная точка роста региона» Андрей Михеев сообщил, что, предварительно, в апреле Псковской области нужно будет провести конкурс по отбору предприятий для участия в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт».

Андрей Михеев также отметил, что администрация Псковской области и союз промышленников и предпринимателей Псковской области должны определиться, кто будет модератором профильного сайта, который вскоре заработает. По его словам, для сайта уже разработано техзадание.

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